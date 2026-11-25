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Украинцы могут арендовать автомобили в странах Европейского Союза с национальным водительским удостоверением, однако самого документа не всегда достаточно, чтобы получить ключи от машины. Прокатные компании устанавливают собственные требования к возрасту арендатора, водительскому стажу, способу оплаты и документам для подтверждения личности. В отдельных случаях могут запросить международное удостоверение водителя или кредитную карту для залога.

Об этом пишет relocate.

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Можно ли арендовать автомобиль в Европе с украинскими правами

Украинское водительское удостоверение признают в странах Евросоюза, но условия зависят от статуса человека и правил конкретного государства.

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Для украинцев, получивших временную защиту в ЕС, действует специальный порядок, предусмотренный Регламентом Европейского парламента и Совета ЕС 2022/1280 от 18 июля 2022 года.

Согласно статье 3 документа, страны Евросоюза признают действующие украинские водительские удостоверения в течение периода действия временной защиты. От таких водителей не могут требовать международное водительское удостоверение (International Driving Permit, IDP) или заверенный перевод украинских прав как обязательное условие их признания.

Это правило распространяется на людей, которые пользуются временной или соответствующей защитой в соответствии с национальным законодательством государства ЕС.

Важно, что 30 июля 2026 года Совет Евросоюза принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Соответственно, специальный порядок признания украинских водительских удостоверений остается актуальным в течение этого периода.

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Однако признание удостоверения не означает, что прокатная компания обязана автоматически предоставить автомобиль. Арендодатели могут выдвигать дополнительные требования по возрасту водителя, стажу управления, платежной карточке и другим условиям договора.

Какие правила действуют для туристов и украинцев с временной защитой

Условия использования украинских прав в Европе разнятся в зависимости от оснований пребывания в стране.

Украинцы с временной защитой. Могут пользоваться специальным порядком признания национальных удостоверений. Международные права или заверенный перевод для этого не требуются. Украинцы, приехавшие как туристы. Пользуются правилами международных договоров, в частности, Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, и законодательством страны пребывания. Требования могут зависеть от образца удостоверения и продолжительности поездки. Украинцы с другими видами на жительство. После изменения миграционного статуса следует проверить, распространяются ли на них специальные правила признания украинских прав. В некоторых странах для постоянных или обычных резидентов действуют требования по обмену иностранного удостоверения на местное.

Нужно ли международное водительское удостоверение для аренды машины

Для украинцев с временной защитой международное водительское удостоверение не является обязательным для признания украинских прав в ЕС. В то же время, отдельные прокатные компании имеют собственные правила относительно документов, выданных за пределами Евросоюза.

Например, Europcar в своих условиях отмечает, что международное удостоверение может потребоваться, если национальные права оформлены не латиницей. Компания также рекомендует водителям из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, иметь IDP во время международных путешествий.

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Это не значит, что каждый украинский должен оформлять международные права перед поездкой. Требования законодательства ЕС и внутренние правила прокатных компаний — разные вещи. К тому же, общие условия арендодателей не всегда учитывают специальные исключения для украинцев с временной защитой.

Поэтому перед оплатой бронирования следует обратиться непосредственно в пункт проката и уточнить, примут ли там украинское удостоверение без международного документа.

Какие требования выдвигают Europcar и Enterprise

Условия аренды могут отличаться не только в зависимости от компании, но и от страны, где водитель получает автомобиль.

Europcar: важен язык удостоверения

Компания обращает внимание на то, можно ли прочитать информацию в национальном водительском документе. Если удостоверение оформлено не латиницей, может потребоваться международный документ.

Владельцам современных украинских прав с латинской транслитерацией следует заранее уточнить, достаточно ли удостоверения их для аренды в конкретном отделении.

Также Europcar устанавливает ограничения на выезд за пределы страны, где автомобиль был арендован. Для некоторых направлений необходимо заранее получить письменное разрешение компании.

Enterprise: не каждой банковской карты достаточно

Условия Enterprise Rent-A-Car показывают, что даже наличие карты для оплаты аренды не гарантирует возможность получить автомобиль.

Например, в представительстве компании в Вильнюсе дебетовой картой можно рассчитаться за аренду, но для депозита нужна кредитная карта.

Кроме того, компания устанавливает ограничения в отношении стран, в которые разрешено выезжать на арендованном в Литве автомобиле.

В Германии правила Enterprise отличаются: там предусмотрена возможность использования кредитной или дебетовой карты, оформленной на имя арендатора. В то же время, компания требует оригинал водительского удостоверения и не принимает его цифровую версию.

Какие документы нужны для аренды автомобиля в Европе

Хотя конкретные требования зависят от прокатчика и страны, обычно украинским водителям нужно подготовить следующие документы:

оригинал водительского удостоверения. Права должны действовать и соответствовать категории арендуемого транспортного средства;

загранпаспорт или другой документ для подтверждения личности. Данные должны совпадать с информацией в бронировании и водительском удостоверении;

банковская карта по имени основного водителя. Компании могут устанавливать отдельные требования к типу карты, особенно для блокировки депозита;

международное водительское удостоверение. Его могут потребовать в зависимости от страны, статуса водителя и условий конкретного прокатчика;

документ о временной защите или вида на жительство. Он может пригодиться для подтверждения миграционного статуса и права пользоваться специальным порядком признания украинских прав.

Также необходимо проверить возрастные ограничения. Некоторые компании устанавливают минимальный возраст аренды автомобиля, а для молодых водителей могут предусматривать дополнительную плату. Также значение водительского стажа: для определенных категорий машин могут потребовать несколько лет опыта управления.

Еще один важный момент — депозит. При получении автомобиля прокатная компания обычно блокирует определенную сумму на карте арендатора. Эти средства остаются недоступными до завершения соответствующих процедур по возвращении машины.

Можно ли арендовать автомобиль, если права есть только в «Дії»

Украинцам с временной защитой в ЕС при определенных условиях разрешено подтверждать право управления автомобилем посредством цифрового удостоверения в приложении «Дія».

Это предусмотрено специальными правилами Евросоюза по украинским водительским документам. Они также содержат механизмы для людей, потерявших физическое удостоверение или у которых его похитили.

В то же время, возможность цифрового подтверждения права управления не означает, что каждая прокатная компания примет удостоверение исключительно в смартфоне. К примеру, Enterprise в Германии просит конкретно оригинал документа.

Поэтому перед поездкой следует проверить не только законодательные правила страны, но условия конкретного пункта проката. Лучше заранее получить письменное подтверждение, что компания примет украинское удостоверение, документы о статусе пребывания и выбранный способ оплаты.

Напомним, отсутствие водительского удостоверения может стоить 425 грн, но есть законный способ избежать наказания.

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