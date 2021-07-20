Самая дешевая версия хэтчбека Dacia Sandero находится на грани исчезновения

Хотя его продажи стартовали лишь несколько месяцев назад.

Самый бюджетный вариант хэтчбека Dacia Sandero находится на грани исчезновения.

Об этом сообщает Motor.

Отмечается, румынская компания Dacia может провести серьезную корректировку диапазона своей успешной модели. Румынский бренд рассматривает возможность вывода с рынка комплектаций Access со стартовой ценой ниже 9 тысяч евро.

Если компания все же откажется от выпуска Sandero Access, то доступными для покупки останутся только комплектации Essential и Comfort, стоимость которых стартует от 9 864 евро. Интересно, что французские СМИ назвали это решение странным и недальновидным.

Под капотом базового Dacia Sandero 2021 — 91-сильный мотор объемом 0,9 л, он работает в паре с 5-ступеневую МКПП. В оснащение новинки входит магнитола и штатный держатель для смартфона. Также в списке есть электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники для водителя и переднего пассажира, светодиодный ближний свет фар и система экстренного торможения.

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В Германии цена Sandero 2021 начинается с отметки 8 490 евро. Кстати, прошлое поколение модели стоило от 7 290 евро — то есть, с изменением поколений популярная бюджетная модель подорожала на 1 200 евро.

Добавим, что в Украине Sandero известен под брендом Renault.

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