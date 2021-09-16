Самостоятельно паркуется и заезжает на мойку: BMW показала невероятные возможности одного из своих электрокаров

Все это он делает на автоматизированном парковке Bosch.
BMW показала, как ее электрокар iX самостоятельно паркуется и заезжает на мойку.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Видео сняли на автоматизированном парковке от компании Bosch на Мюнхенском автосалоне. В ролике показано, как водитель высаживается из автомобиля в определенном месте на стоянке. Затем с помощью смартфона он включает функцию самостоятельной парковки.
Используя датчики и камеры, внедорожник может проложить себе путь к месту. Электрокар заезжает на автоматизированную стоянку и паркуется там. К нему подключается роботизированная рука от зарядной станции, чтобы наполнить аккумулятор.
Также в видео iX приближается к автоматической мойке на стоянке, хотя не показано, как он едет через нее.
Когда водитель возвращается, ему остается только открыть приложение и вызвать BMW обратно в место, где его высадили.
Система автоматизированной парковки разработала компания Bosch, которая работает над ней с автопроизводителями, включая Daimler, еще с 2015 года. В середине 2017 года в музее Mercedes-Benz в Штутгарте, Германия, был запущен такой же автоматизированный паркинг, как на Мюнхенском автосалоне.
Ранее сообщалось, что в динамики нового BMW iX будут устанавливать бриллианты.