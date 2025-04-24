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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
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Самые дешевые новые гибридные авто: эксперты назвали актуальные цены в Украине

Кросс-хэтчбек Citroen C3 четвёртого поколения стал самой доступной моделью среди гибридов 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Citroen C3

Кросс-хэтчбек Citroen C3

Автомобильные гибриды с каждым годом набирают популярность из-за экономии топлива, экологичности и использования современных технологий. Поэтому и украинцы все чаще предпочитают гибриды. В частности, по данным Укравтопром, только в прошлом месяце в Украине количество гибридных авто увеличилось более чем на 2100 машин.

О самых дешевых моделях новых самозарядных гибридов (HEV) сообщил портал AUTO.RIA.

Citroen C3 четвертого поколения

Лидером стал гибридный кросс-хэтчбек Citroen C3 четвертого поколения, приобрести который можно по цене от 901 800 грн (примерно 21,65 тысячи долларов США).

Его технические характеристики схожи с бензиновым аналогом:

  • турбодвигатель PureTech объемом 1,2 литра;

  • электромотор мощностью 21 КС;

  • 6-ступенчатый робот DCT;

  • разгон до 100 км/ч за 9,9 с;

  • максимальная скорость — 184 км/ч;

  • средний расход горючего — 5,4 л на 100 км.

Автоэксперты также отмечают, что одним из преимуществ этой модели является то, что автомобиль тратит гораздо меньше бензина в режиме городской езды, чем на трассе.

От предыдущего поколения Citroen C3 отличают несколько большие габариты (длина — 4015 мм, ширина — 1755 мм, высота — 1577 мм) и высокий клиренс (197 мм).

Топ-5 самых доступных гибридов на украинском рынке

Несмотря на безусловное лидерство по цене Citroen C3, эксперты советуют обратить внимание и на другие модели гибридов, цена которых не намного выше:

  • Fiat Tipo Cross — от 960 000 грн;

  • Toyota Yaris — от 1 036 745 грн;

  • Jeep Avenger — от 1 071 700 грн;

  • Peugeot 2008 — от 1 125 000 грн.

Напомним, эксперты назвали лучшие подержанные автомобили 2025 года. В тройку победителей по экономии попали надежный гибрид, компактный городской автомобиль и доступный электрокар.

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Дата публикации
Количество просмотров
194
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