Самые интересные миникары со всего мира: некоторые действительно удивляют

Самые интересные миникары со всего мира: некоторые действительно удивляют

Они очень разные, но каждый по-своему интересен.

Как говорится: "взрослые мужчины – это маленькие мальчики, которые просто подросли". Неудивительно, что мы готовы тратить большие деньги на свои игрушки.

О некоторых миниатюрных произведениях искусства узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Вот, например, модель Chevy Monte Carlo на радиоуправлении. Самое интересное, что машинка имеет активную подвеску, имитирующую гидравлическую. Так что прыгает она очень неплохо. Мастера отлично поработали над детализацией модели. Машина хорошая и очень быстрая. Миниатюрный Chevy так популярен в США, что его владельца постоянно приглашают на разные местные автофестивали и конкурсы.

Теперьперейдем в компанию Lego, которая любит создавать что-то необычное и интересное. И очередным ее творением стал болид Formula-1. К созданию уникальной модели в масштабе 1 к 8 присоединились инженеры из команды McLaren Racing. Итак, детализация и внимание к мельчайшим деталям здесь в приоритете. Даже подвеска работает как на старшем формульном брате. На проектирование игрушечного болида ушло почти 3 месяца, а вот сложить в кучу его 1432 элемента можно за полтора часа.

От 60-ти сантиметровых болидов – переходим к чуть большим транспортным средствам. Brütsch Mopetta – трехколесный, так сказать механизм – созданный в Германии в 50 годах. Это что-то среднее между мотоциклом и автомобилем. В общей сложности построили 14 таких машин, но только 5 удалось сохранить. Машина имела стальную раму, типа кузова из стекловолокна и ветровое стекло. Руль выполнен в мотоциклетном стиле, поэтому управлять не очень удобно.

Хоть автомобиль и странный, но свою прямую функцию в свое время выполнял неплохо. Был экономный, недорогой в ремонте и без проблем мог довезти до места назначения. Сегодня же из-за уникальности иметь в собственной коллекции такого малыша мечтают миллионы.

Самые крохотные автомобили мира

Напомним, на каких авто передвигаются звездные рэперы США.