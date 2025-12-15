Самые надежные авто на дороге: механик назвал фаворита

Автомобиль Kia / © pexels.com

Реклама

Один из ведущих экспертов в сфере автосервиса назвал автомобили, которые отличаются самой высокой надежностью на дорогах, и среди его фаворитов оказалась хорошо известная марка. Особое внимание специалист уделил южнокорейскому бренду Kia — это уже второй механик за последнее время, который причислил его к числу лучших.

Об этом пишет Express.

Kia показала одни из лучших результатов во время техосмотров, продемонстрировав высокий процент успешного прохождения с первой попытки и «минимальное количество серьезных механических неисправностей». Бренд, в линейку которого входят Picanto, Ceed и Niro, стабильно занимает высокие позиции в рейтингах надежности и все чаще становится выбором водителей.

Реклама

Генеральный директор ClickMechanic Эндрю Джервис подчеркнул, что автомобили Kia обычно «избегают серьезных дефектов».

«Согласно отзывам механиков нашей сети, премиальные и хорошо спроектированные бренды лучше всего проходят техосмотр. Lexus, Kia, Hyundai и более крупные модели Honda стабильно демонстрируют высокие показатели прохождения MOT с первой попытки и требуют меньше серьезных ремонтов, чем в среднем по рынку. Они не застрахованы от поломок, но обычно избегают серьезных неисправностей, из-за которых автомобили приходится немедленно отправлять на повторную проверку», — рассказал Джервис.

Такие оценки прозвучали вскоре после того, как звезда программы Wheeler Dealers Майк Брюэр также назвал Kia и Hyundai самыми надежными брендами на британских дорогах.

«Из собственного опыта продажи авто в One Automotive могу сказать, что когда мы продаем Kia, они практически никогда не возвращаются с проблемами», — сказал Брюер.

Реклама

Ведущий популярного телешоу о классических автомобилях также добавил: «Я бы назвал Kia. Kia, Hyundai, а также новые китайские компании вроде BYD — они получают очень хорошие отзывы о качестве автомобилей, их надежности и эксплуатационных характеристиках. Все азиатские, в частности японские бренды, всегда имели отличную репутацию с точки зрения надежности, но и немецкие марки также — хорошие авто до сих пор существуют».

По информации британского автомобильного сайта WhatCar? , Kia выстроила сильный имидж благодаря своей надежности и выносливости. У всех автомобилей бренда есть комплексная семилетняя гарантия, что добавляет уверенности владельцам.

«В целом Kia имеет очень хорошую репутацию по надежности: владельцы сообщили, что только 20% их автомобилей имели какие-либо проблемы в течение последних двух лет. Кроме того, это один из лучших брендов по уровню бесплатного устранения неисправностей — 91% владельцев не платили за ремонт дефектов», — добавили в WhatCar?

К слову, издание Consumer Reports составило рейтинг самых надежных авто 2025 года, подчеркивая, что надежность является ключевым фактором безопасности и помогает сэкономить на ремонте. Оценка базировалась на нескольких факторах, включая результаты краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.