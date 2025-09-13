Самые надежные подержанные авто: 10 моделей, которые прослужат дольше новых

Toyota Sequoia

Автомобильный рынок последних лет показывает: подержанные авто способны быть не менее надежными, чем новые, а иногда и превосходить их по продолжительности службы. В условиях, когда поиск машины с ресурсом более 320 тысяч километров становится частью финансового планирования, эксперты советуют выбирать проверенные модели.

Об этом сообщило издание mmr.net.ua.

Аналитики iSeeCars, которые исследовали более двух миллионов автомобилей возрастом не менее 10 модельных лет, установили: отдельные модели способны проходить от 394 до 477 тысяч километров при условии регулярного обслуживания.

Toyota Sequoia — ≈477 000 км

Самый долговечный внедорожник в рейтинге. Лидерство Sequoia обеспечивает сочетание выносливости и надежности, что подтверждают данные Consumer Reports и iSeeCars.

Toyota Land Cruiser — ≈451 000 км

Легендарный внедорожник, который годами доказывает свою прочность. Даже с большим пробегом Land Cruiser сохраняет надежность, поэтому его смело выбирают опытные автолюбители.

Chevrolet Suburban — ≈426 000 км

Один из самых выносливых больших SUV. По результатам исследования он опережает конкурентов вроде Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra — ≈412 000 км

Пикапы обычно работают в сложных условиях, но Tundra отличается исключительной надежностью и без проблем преодолевает более 400 тысяч км.

GMC Yukon XL — ≈406 000 км

Большой SUV, который может служить владельцам более 20 лет. Несмотря на единичные проблемы с электроникой или оборудованием, двигатель и трансмиссия остаются чрезвычайно выносливыми.

Toyota Prius — ≈403 000 км

Гибрид, ставший символом экономичности и долговечности. Его батарея демонстрирует высокую устойчивость к износу, а сама модель возглавляет рейтинги надежности среди компактных авто.

Chevrolet Tahoe — ≈403 000 км

Несмотря на средние оценки RepairPal относительно вероятности поломок, Tahoe известен способностью «глотать» километры и превосходить конкурентов по общему ресурсу.

Honda Ridgeline — ≈400 000 км

Универсальный вариант с характеристиками пикапа и легковушки. При должном уходе может преодолеть до 480 тысяч км.

Toyota Avalon — ≈395 000 км

Хотя производство Avalon завершили в 2022 году, эта модель стабильно входит в список долговечных авто. Ее ресурс позволяет рассчитывать как минимум на десятилетие эксплуатации.

Toyota Highlander Hybrid — ≈394 000 км

Трехрядный кроссовер с высоким уровнем надежности. Средний ресурс превышает 390 тысяч км, а расходы на обслуживание остаются умеренными.

