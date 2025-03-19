Самые надежные подержанные автомобили: 5 моделей, которые проедут сотни тысяч километров

Некоторые автомобили служат владельцам десятилетиями. Пять подержанных моделей, которые могут преодолеть более 400 000 км.
Некоторые автомобили отличаются высокой надежностью и долговечностью, что позволяет им без проблем преодолевать значительные расстояния. Пять надежных подержанных автомобилей, способных проехать более 400 000 км.
Об этом сообщило издание Wheel-news.
Среди долговечных автомобилей лидирует Toyota Land Cruiser J100 с мощным 4,7-литровым двигателем, легко проезжающим более 500 тыс. км. Toyota Prius III остается одним из самых надежных гибридов, способных выдерживать пробеги от 400 тыс. км при должном уходе.
Также в список попала Honda Civic IX с 1,8-литровым двигателем, демонстрирующим высокую выносливость. Отличилась и Honda Accord VIII, сохраняющая превосходные ходовые характеристики благодаря надежным 2,4- и 3,5-литровым моторам.
Замыкает рейтинг Lexus ES IV с 3,0-литровым V6, сочетающий долговечность и комфорт. Регулярное обслуживание позволяет этим авто служить владельцам десятилетиями.
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