Самые надежные подержанные автомобили: 5 моделей, которые проедут сотни тысяч километров

Некоторые автомобили служат владельцам десятилетиями. Пять подержанных моделей, которые могут преодолеть более 400 000 км.

Некоторые автомобили отличаются высокой надежностью и долговечностью, что позволяет им без проблем преодолевать значительные расстояния. Пять надежных подержанных автомобилей, способных проехать более 400 000 км.

Об этом сообщило издание Wheel-news.

Среди долговечных автомобилей лидирует Toyota Land Cruiser J100 с мощным 4,7-литровым двигателем, легко проезжающим более 500 тыс. км. Toyota Prius III остается одним из самых надежных гибридов, способных выдерживать пробеги от 400 тыс. км при должном уходе.

Также в список попала Honda Civic IX с 1,8-литровым двигателем, демонстрирующим высокую выносливость. Отличилась и Honda Accord VIII, сохраняющая превосходные ходовые характеристики благодаря надежным 2,4- и 3,5-литровым моторам.

Замыкает рейтинг Lexus ES IV с 3,0-литровым V6, сочетающий долговечность и комфорт. Регулярное обслуживание позволяет этим авто служить владельцам десятилетиями.

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