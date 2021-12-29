Самые популярные б/у автомобили 2021 года: что выбирают покупатели

Лучшим подержанным автомобилем оказался BMW 3 серии в кузове F30.

2021 год внес свои коррективы в мировой автомобильный рынок. Дефицит новых автомобилей сделал подержанные авто главным продуктом. Теперь даже те, кто покупал новые машины пересаживается на подержанные с небольшим пробегом.

Издательство What Car? на своем сайте выложило список самых популярных автомобилей, которые рекомендованы к покупке.

Начнем с Range Rover Evoque. Этот автомобиль получил всего 3 звезды от экспертов, прежде всего из-за сомнительной надежности. Автомобиль очень дорог в обслуживании и довольно часто ломается. Но, несмотря на это, машина имеет очень стильный дизайн и красивый салон, поэтому люди, которые его покупают, сознательно делают этот выбор и принимают его со всеми недостатками.

Дальше довольно популярен Nissan Juke. Автомобиль имеет сомнительный дизайн и небольшую вместительность, поэтому получил также 3 звезды. Но, прежде всего, это японский автомобиль, поэтому надежность здесь на высоком уровне. Владельцам таких авто приходится уступать, чтобы не иметь проблем на дороге.

Ford Kuga – недорогой автомобиль, которых довольно много на дорогах мира, но набрал он 3 балла. Вся его проблема в том, что у него достаточно сдержанный дизайн и салон низкого качества. Также, при его ценнике можно приобрести автомобили более интересные и с большим пространством в салоне.

Один из неплохих бюджетных бестселлеров — Volkswagen Polo, он получил 4 звезды от экспертов из-за того, что стоит он дороже его одноклассников, имеет слабенький двигатель и не очень хорошо управляется. Но большинство покупателей это игнорируют и покупают авто из-за его надежности и удобных габаритов.

И вот мы дошли до победителя BMW 3-series. Его оценка – 5 звезд. Автомобиль имеет проблемы с надежностью и жесткой подвеской, но в то же время он очень крут и за свои деньги дарит очень много положительных эмоций в вождении. Поэтому водители выбирают баварский автомобиль пренебрегая здравым смыслом.

Напомним, что названы самые надежные малолитражные автомобили : победитель неожидан.