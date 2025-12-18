- Дата публикации
Самые популярные бензиновые авто ноября: "Укравтопром" обнародовал интересный рейтинг
Renault Duster и Volkswagen Golf возглавили рейтинг бензиновых автомобилей в Украине за ноябрь.
В ноябре автопарк Украины пополнило 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем в прошлом.
Такие данные приводит «Укравтопром».
Из этого количества новых авто — 2,3 тыс. ед. (+27%) и 10,1 тыс. ед. б/у (+48%).
В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:
1️. RENAULT Duster — 223 ед;
2️. HYUNDAI Tucson — 203 ед.;
3️. MAZDA CX5 — 187 ед.;
4️. SKODA Kodiaq — 116 ед;
5️. SKODA Octavia — 108 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
1️. VOLKSWAGEN Golf — 691 ед;
2️. VOLKSWAGEN Tiguan — 587 ед.;
3️. AUDI Q5 — 519 ед;
4️. NISSAN Rogue — 519 ед;
5️. AUDI A4 — 336 ед.
