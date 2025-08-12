Самые популярные гибриды июля: кто возглавил рынок Украины

Автомобиль / © pixabay.com

Реклама

В Украине в июле 2025 года зарегистрировали более 2,6 тысяч гибридных легковых автомобилей, включая полногибридные (HEV) и подзарядные гибриды (PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с июлем прошлого года рынок вырос на 11%.

Реклама

Доля новых автомобилей среди зарегистрированных гибридов составила 52%, что несколько меньше, чем в июле 2024 года, когда показатель достигал 57%.

Лидером в сегменте новых легковых гибридов в очередной раз стала Toyota RAV-4, которую в июле выбрали 238 покупателей. На втором месте — Toyota Yaris Cross со 101 проданным авто. Третью позицию занял Renault Duster с результатом 77 регистраций.

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство удерживает Toyota Prius — 82 автомобиля. Второй стала Ford Escape, зарегистрированная 74 раза, а замыкающая тройку лидеров Toyota RAV-4 с 61 авто.

По данным аналитиков, стабильный рост продаж гибридных автомобилей в Украине объясняется сочетанием экономичности, надежности и ростом экологического сознания покупателей.

Реклама

Напомним, высокая репутация автомобильного бренда не всегда гарантирует безупречную надежность. Даже известные модели с хорошей историей могут стать источником постоянных проблем и затрат. Поэтому мы писали о рейтинге автомобильных моделей с частыми поломками.