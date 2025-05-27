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Самые проблемные дизельные авто на вторичном рынке: какие модели часто ломаются
Эти 10 моделей авто — лидеры антирейтингов из-за постоянных поломок и затратного обслуживания.
Дизельные автомобили часто выбирают из-за экономичности и тяговых характеристик. Однако некоторые модели с пробегом превращаются в настоящее испытание для кошелька.
Об этом сообщило издание Wheel news.
Среди наиболее проблемных:
BMW X5 (E70) 3.0d — дорогой ремонт турбины и форсунок.
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI — проблемы с топливной системой.
Peugeot 407 2.0 HDi — сбои электроники, слабая турбина, утечки масла.
Ford Mondeo 2.0 TDCi — замена маховика, неисправности коробки.
Audi A4 B7 2.0 TDI — проблемы с турбиной, форсунками, прокладкой ГБЦ.
Opel Insignia 2.0 CDTI — после 150 тыс. км часто требует замены сажевого фильтра и ремонта КПП.
Nissan X-Trail T31 2.0 dCi — быстрый износ цепи ГРМ, турбина.
Renault Laguna III 2.0 dCi — проблемы с электрикой, системой охлаждения, турбиной.
Mercedes-Benz E-Class W211 2.2 CDI — коррозия, слабые форсунки.
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D — проблемы с турбиной и форсунками.
Владельцы этих авто часто сталкиваются с поломками уже после 150-200 тыс. км пробега. Отсутствие диагностики и истории обслуживания может привести к значительным финансовым потерям.
Напомним, что делать, если в бак авто залили некачественное топливо.