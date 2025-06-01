Самые распространенные ошибки при покупке подержанного авто: как не потерять тысячи гривен

Автомобили / © Pexels

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Покупка автомобиля с пробегом часто выглядит как хорошая сделка — визуально привлекательное авто, доступная цена, приятный продавец. Однако за фасадом идеального состояния могут скрываться проблемы, способные не только испортить удовольствие от покупки, но и требовать значительных финансовых затрат.

Об этом пишет ua motors.

Чаще ключевой промах покупателя — это влюбленность в машину еще до ее проверки. Человек видит дизайн, представляет себя за рулем — и логика отключается. Даже если кузов в ржавчине, салон затерт, а коробка подталкивает на холодную, решение уже принято. Продавец это чувствует и начинает скрывать недостатки, называя их особенностями модели.

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Еще одна опасность — доверие к документам без проверки. Один владелец в свидетельстве о регистрации не гарантирует, что автомобиль не был в такси, в лизинге или в корпоративном пользовании. Без проверки по VIN-коду покупатель рискует приобрести машину с запретом на регистрацию, штрафами, арестом или даже в залоге. В некоторых случаях через несколько месяцев владелец получает повестку в суд, потому что продавец не имел права заключать сделку.

Распространенный миф — что «мелкие недостатки легко исправить». На самом деле, авто с переваренными порогами или следами восстановления после ДТП может иметь проблемы с геометрией кузова, влажность в салоне, дефекты лакокрасочного покрытия. Даже «легкий толчок» коробки может указывать на предстоящий ремонт, который обойдется в десятки, а то и сотни тысяч гривен.

Еще одна распространенная проблема — скрученный пробег. По словам автоэкспертов, это происходит почти всегда. Показатель на одометре часто не соответствует действительности: на самом деле автомобиль может иметь втрое больший пробег. Это означает изношенную подвеску, старую смазку, неремонтированную трансмиссию, изношенный ремень ГРМ. Особенно это касается дизельных кроссоверов и премиум-моделей, где двигатель еще «тянет», а все остальное уже «устало».

Многие покупатели полагаются на «своего» мастера. Однако без специального оборудования даже самый опытный механик не сможет оценить состояние турбины, вариатора, не вычитает ошибку в электронике. Дилерская диагностика стоит несколько тысяч гривен, но может спасти от неприятностей, которые будут стоить в десять раз больше.

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Тест-драйв — еще один критический момент. Ограничение несколькими кругами вокруг дома — это ошибка. Во время настоящей поездки вне города могут проявиться гул трансмиссии, рывки коробки, проблемы с рулевым управлением или подвеской. А это признаки серьезных поломок.

Также часто пренебрегают юридическими нюансами. Договор скачали из интернета, подписали на колене, данные вписали от руки — и уехали в МРЭО. Но без официального оформления через юриста или государственные сервисы в случае ДТП или спора с бывшим владельцем доказывания права собственности может стать квестом.

Последний, но не менее важный момент — резерв на ремонт. Покупатель выкладывает все сбережения за авто, не оставляя денег на базовое обслуживание. А оно может включать замену смазочных масел, жидкостей, тормозной системы, аккумулятора, свечей. Минимальный набор после покупки — это расходы на 15–30 тысяч гривен.

Напомним, британские эксперты раскрыли простой автомобильный трюк , который может сэкономить водителям летом.

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