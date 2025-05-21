Самые слабые места в авто: что ломается чаще всего и как это предостеречь

Автомобиль / © pixabay.com

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Говорят, что профилактика – лучшее лечение. Это в полной мере касается и автомобилей. Внезапная поломка может испортить планы, вытащить немалые деньги из кармана или даже поставить под угрозу безопасность.

Об этом пишет портал WhoCanFixMyCar.

Эксперты советуют регулярно проверять эти системы, чтобы вовремя предотвратить неисправности:

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Неисправный или разряженный аккумулятор. Основные причины: короткие поездки, включенные фары или магнитола ночью, износ батареи (служит ≈5 лет), коррозия и слабый контакт клемм. Перед длительной поездкой проверяйте состояние аккумулятора. Неисправный генератор. Если фары мерцают, стеклоочистители работают медленно, а приборная панель «мигает» – это сигнал, что генератор не заряжает аккумулятор. Повреждение шин. Проколы чаще всего случаются из-за износа, плохого давления или попадания в яму. Проверка давления и глубины протектора – важный этап перед поездкой. Проблемы с электричеством. Сложная электроника современных авто приводит к частым поломкам проводки, предохранителям и лампочкам . Не игнорируйте предупреждающие сигналы. Система блокировки. Ошибки сигнализации, неисправности центрального замка или потеря ключа – частая причина обращения в сервис. Неправильное горючее. Бензин в дизель – классика ошибок на АЗС. Это может испортить топливную систему, поэтому тщательно проверяйте марку горючего перед заправкой. Поломка троса сцепления. Автомобили с МКПП рискуют остаться без сцепления. Пробуксовка передач или залипание педали — сигналы к немедленному ремонту. Забит сажевый фильтр (DPF). У дизелей, которые ездят только по городу, DPF забивается. Авто становится «вялым», а ремонт – недешев. Необходимо регулярно его прочищать или периодически выезжать на трассу. Проблемы со стартером. Если авто не заводится, а вы слышите щелчок или жужжание – проверьте стартер. Он сильно изнашивается в авто с функцией Start/Stop . Перегрев двигателя. Причины – низкий уровень охлаждающей жидкости или поломка вентилятора. Регулярная проверка жидкости под капотом – обязательна.

Регулярное ТО, внимательность к деталям и базовая профилактика – лучший способ избежать большинства проблем, описанных выше.

Напомним, ранее мы писали, что на вторичном рынке США можно найти немало достойных автомобилей стоимостью до $20 000, сочетающих в себе надежность, экономичность и современные технологии.