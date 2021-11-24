Самый быстрый серийный автомобиль в истории от Tesla показал серьезную проблему во время тестов: видео

Самый быстрый серийный автомобиль в истории от Tesla показал серьезную проблему во время тестов: видео

Есть большой риск попасть в аварию.

Электромобиль Tesla Model S Plaid, который летом официально стал самым быстрым серийным автомобилем в истории, похоже, не так уж идеален.

Так, по информации InsideEVs, эксперты из YouTube-канала Speed ​​Academy вывели на гоночный трек этот электрокар, чтобы проверить его спортивные возможности. Самый быстрый из когда-либо выпускавшихся серийных автомобилей преподнес неприятный сюрприз: он трижды чуть не разбился из-за странной проблемы с тормозной системой.

Опытный эксперт Саша Анис трижды чуть не разбил сверхмощный электрокар на скорости 240 км/ч из-за внезапного отказа тормозной системы. Вернее, не полного отказа, а неадекватной работы тормозов. Проблема оказалась на очень высокой скорости во время торможения: после нажатия на педаль тормоза Tesla Model S Plaid блокирует колеса и отказывается замедляться должным образом. От серьезной аварии эксперта уберег газон.

Проблема с тормозами фиксировалась трижды на том же месте трассы. Автомобиль по невыясненной пока причине блокировал колеса задней оси. Система ABS не работала должным образом. Очевидно, что это связано с неровностями в этом месте трассы.

Дальнейший анализ собранной технической информации помог лучше понять выявленную проблему. Каждый раз, когда Tesla Model S Plaid в зоне торможения наезжала на неровность, ABS по какой-то причине переставала растормаживать задние колеса, поэтому машина становилась неуправляемой. Во время торможения первыми блокировались именно они. В начале замедления скорость вращения задних колес была на 80 км/ч меньше, чем у передних – они начинают тормозить первыми, чего быть в принципе не должно.

Добавим, американская компания официально заявила, что ее Tesla Model S Plaid может разогнаться до максимальных 320 км/ч, а для того, чтобы преодолеть первую отметку в 100 км/ч ей нужно всего 1,99 секунды.

Интересно, что этот невероятный показатель не сказался на запасе хода, поскольку электрокар способен преодолеть до 624 км на одной зарядке батареи. К тому же поддерживается быстрая зарядка: через 15 минут запас пополняется на 300 км хода. Что касается мощности, то она составляет 1020 "лошадей".