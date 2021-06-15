Самый быстрый серийный автомобиль в истории от Tesla вызвал возмущение у первых покупателей: названа причина

Хотя эту модель представили лишь несколько дней назад.

Как известно, недавно компания Tesla официально представила электрокар Model S Plaid, который стал самым быстрым серийным автомобилем в истории.

Впрочем, уже через несколько дней первые покупатели этой машины начали выражать свое возмущение. Об этом рассказывают сами клиенты в своих социальных сетях.

Так, больше всего вопросов вызвала новая форма руля. Теперь руль срезан и напоминает таковой в болидах "Формулы-1". Владельцы жалуются, что при поворотах и маневрах на парковке выкручивать руль неудобно, а также встречаются ошибочные нажатия на кнопки управления.

motor1.com

Круглой формы нет совсем — у рулевого колеса полностью срезана верхняя часть. В гонках такая форма обусловлена нюансами трека — верхняя половина руля не заслоняет обзор, а квадратная нижняя способствует удобному хвату двумя руками гонщика. Очевидно, что в Tesla такой руль сделали исключительно в угоду дизайну, тогда как в удобстве он сильно уступает обычному круглом колесу.

This dude uses the yoke in the Tesla Model S and it looks abysmal. Turning rotation is so stupid (Model S is 900 ° (F1 car with same "yoke-style" is 300-400 °)) and the dude accidentally hits the horn on the dumb, rotating, capacitive buttons at 1:45. BAD! https://t.co/k5mrARRB0D — Quinn Nelson (@SnazzyQ) June 13, 2021

Ранее в Tesla уже были трудности из-за формы руля. Например, при сертификации нового авто в Национальном управлении безопасности движения США подобное долго обсуждали, но в итоге разрешили, так как прямого запрета на "квадратные" рули в законе нет.

К сожалению, заказать автомобиль со стандартным рулем нельзя. Появится ли такая опция в будущем из-за всеобщего возмущение, неизвестно.

Добавим, что ранее в Сети появилось видео, как разгоняется Tesla Model S Plaid.

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