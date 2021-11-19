Самый быстрый серийный автомобиль в мире за 2 миллиона евро разбили в краш-тесте: видео

Он имеет 1914 "лошадей" мощности.

В конце лета электрический суперкар Nevera от хорватской компании Rimac официально признали самым быстрым в мире серийным автомобилем.

Отныне этот автомобиль решили проверить на безопасность, проведя с ним краш-тест.

Так, в ходе многочисленных испытаний хорватские специалисты разбили десятки гиперкаров. По словам разработчиков, представленный в ролике прототип представляет собой первую максимально приближенную версию серийного купе, которое компания официально представила в июне.

Кроме того, перед тем как разбить предсерийный экземпляр во время краш-теста, глава марки Мате Римац лично протестовал автомобиль по лесным дорогам хорватского пригорода. Затем Мате Римац опробовал модель в процессе управляемого заноса, который выполнил в лужах грязи, после чего отправился в испытательный центр компании, где электромобиль был уничтожен, столкнув его с барьером.

Добавим, что движущей силой для Rimac Nevera стала установка с четырьмя электромоторами, суммарно выдающая 1 914 л.с. и 2360 Нм. Этой мощности достаточно, чтобы разогнать 2 150-килограммовый гиперкар с места до первой "сотни" за 1,97 секунды, а до 300 км/ч – за 9,3 секунды. На четверть мили (402 метра) у него уходит 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 412 км/ч.

Моторы питаются от большой батареи емкостью 120 кВт-ч. По словам производителя, этого достаточно, чтобы обеспечить до 550 километров хода на одной зарядке по циклу WLTP. Пополнить запас энергии от 0 до 80 процентов можно за 22 минуты: купе поддерживает высокоскоростную зарядку мощностью 500 кВт.

Тираж Rimac Nevera ограничен только 150 экземпляров стоимостью в два миллиона евро каждый.