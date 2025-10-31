Самый быстрый способ прогреть салон авто зимой: простой лайфгак от эксперта

Прогрев авто зимой может быть более быстрым и эффективным с помощью только двух кнопок.

Зима – это не только красивые пейзажи, но и холодные, запотевшие автомобили , что делает утренние поездки некомфортными и даже опасными. Многие водители тщетно пытаются прогреть салон, включая все настройки на максимум. Однако бывший продавец авто Пит, известный в TikTok как @capturing_cars, утверждает: чтобы достичь желаемого тепла за считанные минуты, нужно правильно использовать только две часто недооцененные кнопки.

Шаг №1: Заблокируй холодный воздух

Первый шаг, как и ожидалось, состоит в выкручивании регулятора температуры на максимум. Но дальше, по словам Пита, не следует сразу включать вентиляторы на полную мощность. Важнейшим моментом, который часто игнорируют, является кнопка рециркуляции воздуха.

На большинстве авто она имеет вид закручивающейся по кругу стрелки. Когда водитель активирует эту функцию, прекращается «битва» между теплом внутри салона и постоянно поступающим извне ледяным воздухом.

«Вы тогда рециркулируете воздух, который есть в салоне. Запертое внутри, оно становится теплее с каждым проходом, потому что не может выйти из машины», — пояснил эксперт.

Пот советует держать режим рециркуляции включенным только в первые 5–10 минут поездки, чтобы быстро прогреть салон, а затем выключить его для доступа свежего воздуха.

Шаг №2: Включи кондиционер, даже когда холодно

Следующий "секретный" шаг может показаться нелогичным: включить кнопку кондиционера (A/C).

Большинство людей считают, что кондиционер нужен летом для охлаждения. Однако Пит отмечает, что система кондиционирования предназначена для «кондиционирования воздуха вне зависимости от температуры».

Как это помогает зимой? Система кондиционера активно высушивает поступающий в салон воздух. Это наиболее эффективный способ борьбы не только с холодом, но и с опасным запотеванием окон, резко ухудшающей видимость.

"Если он встроен в ваш автомобиль, это будет более эффективный способ согреться и убрать конденсат из окон", - утверждает эксперт.

