Самый дешевый электрокроссовер Европы вызвал безумный ажиотаж на рынке

Его продажи начались в конце марта.

Как известно, в марте 2021 года стартовал прием заказов на бюджетный электрокроссовер — Dacia Spring.

По информации InsideEVs, эта модель вызвала большой ажиотаж на рынке.

Так, в течение первых четырех часов с начала старта продаж сразу полторы тысячи бронирований получили заказчики на этот автомобиль. В общей сложности, за восемь месяцев было получено 40 тысяч предзаказов на Dacia Spring, 15 тысяч из которых уже доставлены владельцам.

Dacia Spring доступен клиентам Renault Group, в состав которой входит и румынская марка, в Италии, Франции, Румынии, Испании и ряде других европейских стран. С 12 марта по июнь 2021 года компания собрала более 16 тысяч заказов. В последующие месяцы количество заказов составляло в среднем более 5 тысяч единиц. Причиной этого является достаточно низкая стоимость.

insideevs.com

Так, в момент анонса компактного электрокроссовера Dacia Spring ожидалось, что европейский ценник новинки не превысит отметки в 20 тысяч евро. Согласно официальным данным ситуация еще лучше – стартовая версия модели обойдется покупателям всего в 16 990 евро , и это без учета льгот. Кроме стандартной версии за 16 990 евро, электрокроссовер Dacia Spring доступен в модификации Comfort Plus за 18 490 (13 498 после льгот).

Интересно, что Dacia Spring заявлен, как "самый доступный электрический кроссовер в Европе".

Dacia Spring Electric – европейская версия электрокара Renault K-ZE для китайского рынка, который, в свою очередь, создан на базе компактного кроссовера Renault Kwid. Автомобиль достигает 3 734 мм в длину и 1 770 мм в ширину при колесной базе в 2 423 мм.

Кроме того, у этой модели полностью электрическая силовая установка мощностью 33 кВт (44 л.с. и 125 Нм). Максимальная скорость – 125 км/ч (100 км/ч для каршеринговой версии). Аккумулятор на 26,8 кВт-ч; запас хода на одном заряде – 225 км (WLTP) или 295 км (WLTP City).

Гарантия на Dacia Spring составляет 3 года или 100 тысяч км пробега, а на его батарею – 8 лет или 120 тысяч км пробега.