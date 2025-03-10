Самый дешевый электромобиль начали продавать в Украине

Запас хода электрокара составляет 75 км – вполне достаточно для ежедневных поездок по городу.

В Украине официально стартовали продажи электромобиля Citroen Ami, стоимость которого начинается от 352 800 гривен (около $8500). Такая цена делает этот электрокар самым дешевым новым авто в стране.

Об этом сообщили на официальном сайте Citroen в Украине.

Этот электрокар называют идеальным вариантом для города, ведь его компактные размеры позволяют легко маневрировать и парковаться. Citroen Ami имеет длину всего 2,41 метра и весит 485 кг.

Несмотря на свой небольшой размер, электрокар обладает всем необходимым для комфортной езды: светодиодными фарами, системой отопления и вентиляции, а также панорамной крышей.

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Электродвигатель мощностью 8 к. с. (6 кВт) позволяет развивать скорость до 45 км/ч. Благодаря небольшому диаметру разворота (7,2 м), этим электрокаром легко управляем даже в самых узких переулках.

Запас хода электрокара составляет 75 км – вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. Аккумуляторная батарея емкостью 5,4 кВт∙ч полностью заряжается за 4 часа от обычной розетки.

На украинском рынке автомобиль доступен в двух вариантах – двухместный пассажирский и одноместный коммерческий.

Представлена также версия Citroen Ami Peps стоимостью 385 400 гривен. Эта модель отличается уникальным декором, специальными ковриками и дополнительными карманами для хранения мелочей в салоне.

Напомним, в феврале 2025 года в Украине реализовали 4 800 новых легковых автомобилей, что на 20% меньше, чем в прошлом. В то же время сегмент новых электрокаров провалился еще больше — рынок упал на 37%.

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