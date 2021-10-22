Самый дорогой электромобиль в Украине провалил популярный тест на управляемость: видео

Достаточно неожиданно.

Специалисты решили испытать электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo в популярном и одновременно сложном " лосином тесте".

Так, "лосиный тест" является одним из самых сложных испытаний для автомобилей. В ходе испытаний эксперты проверяют устойчивость моделей при резких перестроениях, во время объезда неожиданных препятствий, которые имитируют расставленные на трассе конусы. Успешным считается результат, если автомобиль справился с маневрами на скорости 77 километров в час.

Относительно Porsche Taycan Cross Turismo, то он успешно справился с перестроениями на скорости 74 километра в час. Затем водитель сделал несколько попыток пройти "лосиный тест" на скоростях 76 и 77 км в час. Однако все заезды закончились неудачно. Taycan Cross Turismo то и дело цеплял расставленные на трассе конусы.

Соответствующие испытания провели испанские журналисты издания km77.com.

По мнению специалистов, "чисто" пройти испытания универсалу, который весит 2,4 тонны, помешал центр тяжести, увеличенный дорожный просвет, а также неправильно подобранные покрышки. Все эти факторы негативно сказались на управляемости модели.



Свое предположение эксперты подкрепили результатами аналогичного электрокара Taycan в кузове седан, который справился с "лосиным" тестом на скорости 78 километров в час.

Добавим, что Porsche Taycan Cross Turismo является самым дорогим электромобилем, который официально продается на рынке Украины. Его стоимость составляет более 2,5 миллиона гривен.

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