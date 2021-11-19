Самый популярный кроссовер среди украинцев научили экономить топливо

Его появление ожидается в начале 2022 года.

Компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе большое обновление для своего гибридного кроссовера – Sportage Hybrid 2023 .

Об этом сообщает Motor1.

Так, автомобиль почти не изменился снаружи, но в техническом плане изменений гораздо больше. Вообще KIA Sportage 2023 модельного года дебютировал месяц назад и должен появиться в продаже весной 2022 года. Теперь публике представили гибридную версию этой модели.

Отмечается, что KIA Sportage Hybrid 2023 получил гибридную систему с базовым 1,6-литровым турбомотором, работающим в паре с электродвигателем на 44 кВт и литиево-ионным аккумулятором на 1,5 кВтч. Суммарная отдача силовой установки достигает 226 лошадиных сил. Расход топлива – не более 6 литров бензина на 100 километров. Трансмиссия – 6-скоростная автоматическая. Привод может быть передним или полным. На одном заряде новинка способна проехать до 805 км.

motor1

Кроссовер комплектуется 12-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с аналогичным экраном, которая поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Также есть слот для зарядки смартфона, камеры кругового обзора, премиальная аудиосистема Harman/Kardon и широкий набор систем помощи водителю. Отделка может быть выполнена как из ткани, так и из кожи.

motor1

Новый KIA Sportage Hibryd поступит в автосалоны дилеров в начале следующего года. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

Добавим, что начальная версия нового KIA Sportage была представлена летом. Позже появились версии для рынка Европы и для США.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, какова альтернатива KIA Sportage на рынке.