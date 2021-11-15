Самый популярный кроссовер Toyota в честь 25-летия получил новую версию

Стоимость этой модели станет известна в середине декабря 2021 года.

Компания Toyota решила сделать новую версию своего самого популярного кроссовера – RAV4 .

Об этом сообщает Motor1.

Как известно, Toyota RAV4 очень популярен компактный SUV, славящийся большой надежностью и адекватным ценником. Эта модель уже 25 лет выпускается японцами. За все время в мире, было продано более 10 миллионов этих авто. И на столь солидную дату, как четверть столетия, маркетологи для своих покупателей подготовили сюрприз.

Так, в 2022 году в линейке японского автопроизводителя появится внедорожник Toyota RAV4 SE Hybrid. Отмечается, что эта версия получила стандартную однотонную окраску, сиденье с тканевой отделкой, 7-дюймовый сенсорный экран и аудиосистему с шестью динамиками.

Также попадают в глаза новые светодиодные фары, ставшие более выразительными. Также в передней части добавили диодные противотуманные фары. Теперь "лицо" RAV4 стало более агрессивным и современным.

motor1.com

SE Hybrid поставляется с двумя доступными пакетами: Weather и Convenience. Пакет Weather добавляет руль с подогревом, подогрев передних сидений и датчик дождя, а пакет Convenience – люк в крыше, регулируемую заднюю дверь и увеличенный 9,0-дюймовый сенсорный экран. Запирающийся перчаточный ящик и светодиодное внутреннее освещение теперь входят в стандартную комплектацию всех комплектаций, XLE и старше имеют внутренние переключатели с подсветкой, а модель Limited теперь оснащена передними сиденьями с электроприводом, регулируемыми в восьми направлениях.

motor1.com

Информации о технической части "посвежеющего" кроссовера на данный момент нет. По некоторым данным, двигатель остался прежним. На американском рынке RAV4 предлагают с бензиновым 2,5-литровым атмосферным двигателем, выдающим 206 л.с. Коробка передач – восьмиступенчатая автоматическая. Гибридная версия кроссовера комплектуется таким же 2,5-литровым двигателем и электродвигателем. Суммарная отдача – 222 л.с.

Цены Toyota RAV4 SE Hybrid должны стать известны в середине декабря 2022 года. Обновленный Toyota RAV4 2022 модельного года поступит в продажу на американском рынке до конца этого года.

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