Самый популярный среди украинцев электромобиль превратили в кроссовер: что из этого вышло

Самый популярный среди украинцев электромобиль превратили в кроссовер: что из этого вышло

Основной чертой является приподнятый клиренс.

Недавно рассказывалось о том, что электрокар Nissan Leaf в следующем поколении может стать кроссовером.

Как сообщает Carscoops, мастера тюнингового ателье ESB из японской Осаки решили не откладывать дело в длинный ящик и, как следствие, провели свою модернизацию этого электромобиля, превратив его именно в кроссовер.

Первое, что бросается в глаза при виде этого автомобиля – значительный клиренс. Благодаря комплекту новых пружин и амортизаторов машина поднялась над землей на 30 мм и теперь дорожный просвет достигает 190 мм. Кроме того, машину снабдили соответствующей "зубастой" резиной General Grabber АО, установленной на 17-дюймовых шинах. Они, безусловно, сократят пробег вследствие высокого сопротивления качению, зато позволят более уверенно чувствовать себя по бездорожью.

carscoops.com

Для создания яркого образа в стиле SUV, мастера ESB установили новые бамперы, добавили матово-черные накладки по периметру кузова и на крыльях, а место под номерным знаком покрасили в черный цвет. Кроме того, на крыше установили экспедиционный багажник для дополнительного багажа или специального оборудования с дополнительной светодиодной панелью, которая улучшит видимость в темное время суток.

Все изменения касаются исключительно облика машины, а его техническая составляющая осталась неизменной. Автомобиль двигается 109-сильным электромотором, а питание для него обеспечивает литий-ионная батарея на 30 кВтч.

carscoops.com

Добавим, что именно электрокар Nissan Leaf стал самой популярной "зеленой" моделью на рынке Украины по итогам октября в сегменте подержанных машин на электротяге.

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