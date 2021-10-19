Самый популярный среди украинцев электромобиль в следующем поколении изменит тип кузова

Также Nissan размышляет над новым поколением модели Micra.

Nissan Leaf следующего поколения станет кроссовером.

Об этом сообщает сайт Autocar со ссылкой на одного из руководителей Nissan Гийома Картье.

Также читайте Одна из компактных моделей Nissan вызвала невероятный ажиотаж на рынке

Автомобиль будет построен на заводе в Сандерленде, Англия, в который инвестировали 1 млрд фунтов стерлингов. Ожидается, что модель выйдет до 2025 года.

Она будет базироваться на платформе CMF-EV, которая лежит в основе Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech. Архитектура также будет использоваться в ассортименте других электромобилей от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Картье также заявил, что они размышляют над новым поколением Micra, которое будет полностью электрическим. Планируется, что будущая модель будет базироваться на автомобилях Renault или Mitsubishi, так как компания хочет, чтобы она стала прибыльным членом их линейки.

Кроме того, генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что они не инвестируют в водородные технологии, поскольку сосредоточены преимущественно на электромобилях.

Ранее сообщалось, что Nissan начал испытания уникальной технологии переработки подержанных электродвигателей.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку