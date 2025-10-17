Самый враг вашего автомобиля: опытный механик назвал главную угрозу

Автомеханик Скотти Килмер / © скриншот с видео

Американский механик Скотти Килмер, имеющий 55-летний опыт работы с автомобилями, назвал крупнейшего врага автомобильного аккумулятора. По его словам, это коррозия, и именно она, а также критическое состояние протектора шин являются ключевыми факторами, влияющими на безопасность и долговечность авто.

Об этом механик рассказал на своем YouTube канале.

Опасность, которая «убивает» аккумулятор

Аккумулятор является критически важной частью автомобиля, поскольку является источником электрической энергии, необходимой для запуска двигателя и работы всех бортовых систем. Без него современный автомобиль просто не сдвинется с места. Скотти Килмер отмечает, что наихудшим врагом этой жизненно важной части является именно коррозия, которая часто появляется на клеммах.

Механик объяснил, как именно коррозия вредит аккумулятору.

"Коррозия создает электрическое сопротивление и заставляет аккумулятор работать интенсивнее", - объясняет эксперт.

Он также напомнил, что на срок службы аккумулятора влияют и другие факторы, в частности, неисправность генератора, длительные периоды простоя автомобиля, а также ослабленные или загрязненные кабели. Килмер рекомендует проверять аккумулятор каждые два-три года и изменять его до того, как он выйдет из строя полностью.

Почему изношенные шины – это опасно

Кроме аккумулятора Скотти Килмер обратил внимание на важность своевременной замены шин. Шины являются единственной точкой контакта автомобиля с дорогой, и чем меньше протектор, тем меньшее сцепление будет иметь автомобиль, особенно в скользких условиях.

Килмер привел пример дрэг-каров, обладающих широкими шинами без протектора для быстрого ускорения на сухом покрытии. Однако он подчеркнул, что такие шины абсолютно неэффективны в дождь.

«Но шина без протектора и сплошь резиновая, когда идет дождь, бесполезна и будет скользить как сумасшедшая», — отмечает механик.

Эксперт предупреждает: если протектор вашего автомобиля сильно изношен, машина может оказаться опасной. Специалисты по безопасности рекомендуют менять шины уже при глубине протектора 3 мм.

