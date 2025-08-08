Счет за парковку шокировал всех: в Одессе обнаружили авто с рекордным долгом

Парковка / © pixabay.com

Реклама

В Одессе зафиксирована рекордная задолженность за парковку — 835 000 гривен. Речь идет о владельце BMW, который оставлял автомобиль на платной парковке торгово-развлекательного центра «Гагарин Плаза» в районе Аркадии, не оплачивая за услугу в течение 348 дней.

Об этом сообщило издание Ampercar.

Стоимость парковки на платной стоянке составляла 2400 грн в день или 72 000 грн в месяц. О сумме долга водитель узнал, проверяя баланс в терминале. Рядом с ним была женщина, которая восприняла ситуацию с юмором. Этот водитель уже привлекал внимание ранее, когда его задолженность за парковку в том же районе превысила полмиллиона гривен.

Реклама

В соцсетях пользователи возмутились, что администрация ТРЦ не приняла меры раньше, и предлагали эвакуировать автомобиль на штрафплощадку с фиксацией нарушения для полиции. Пока неизвестно, что мужчина планирует делать с долгом.

Напомним, ранее мы сообщали, кто из водителей рискует получить гигантский штраф в Украине.