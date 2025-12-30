ТСН в социальных сетях

Сдать на права, не выходя из дома: в Минцифры раскрыли планы на 2026 год

Теоретический экзамен на водительские права могут разрешить сдавать онлайн.

София Бригадир
Экзамен по вождению

Экзамен по вождению / © Фото из открытых источников

Минцифры готовит возможность онлайн-сдачи теоретического экзамена по вождению уже в 2026 году. Идея призвана минимизировать коррупционные риски и сделать процесс получения прав более прозрачным.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время трансляции в соцсети TikTok.

Федоров пояснил, что сейчас существуют достаточные технологические решения, в частности сервисы искусственного интеллекта, которые способны отслеживать попытки списывания во время онлайн-тестирования. В то же время он подчеркнул, что пока не может назвать точную дату запуска, поскольку проект еще требует согласований с Министерством внутренних дел.

«Я мечтаю, чтобы мы сделали сдачу на права онлайн. Я надеюсь, что мы найдем поддержку в Министерстве внутренних дел и запустим в 2026 году эту услугу, но пока не могу анонсировать ни даты, ни факт того, что она будет запущена. По умолчанию доверяем гражданам и считаем, что если добавить классный сервис, то можно сдавать на права онлайн. Это борьба с коррупцией», — отметил Федоров.

Чиновник также напомнил, что через приложение «Дія» уже можно перерегистрировать авто, заменить техпаспорт и продлить водительское удостоверение. В целом Минцифры планирует внедрить 20-30 новых цифровых сервисов в 2026 году.

Напомним, во Франции снова заговорили об отдельных водительских правах для электромобилей. Идею продвигает Союз французских энергетиков (UFE), который предлагает упростить обучение и снизить его стоимость — прежде всего для молодых водителей, чтобы сделать электрокары более доступными.

