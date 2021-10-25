SEAT выведет в продажу сверхкомпактный электромобиль за 7,5 тысяч евро

Модель будет доступна в двух версиях.

Испанская компания Silence, которая занимается разработкой городских электрических транспортных средств, представила абсолютно новый электромобиль.

Об этом сообщает Digismak.

Так, эта модель имеет длину 2,33 метра и ширину 1,56 метра. Сверхкомпактный автомобиль берет на борт двух человек и имеет багажник объемом 310 литров. Машинка помещается на местах для парковки мотоциклов, а на парковке автомобиля занимает только половину места.

Отмечается, что этот электромобиль будут продавать под брендом SEAT, как модель Big shot. Автомобильчик войдет в модельный ряд SEAT в подразделении городской мобильности, и присоединится к уже существующим электрическим скутерам eScooter 125, eKickScooter 25 и 65.

Интересная инновация — сменный аккумулятор. Использованный всего за несколько минут можно заменить на заряженный. Услуга замены аккумулятора будет доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Услуга замены батареи будет доступна для новых клиентов Silence, которые приобретут электромобиль или электромотоцикл без аккумулятора и подпишутся на ежемесячное обслуживание стоимостью 20 евро в месяц за использование батареек.

Новый автомобиль будет доступен по цене от 7 500 евро и поступит в двух версиях. Версия под названием L7e является самой мощной, с двигателем 14 кВт и максимальной скоростью 90 км/ч. Оснащен двумя батареями емкостью 11,2 кВт-ч он будет автономный пробег 149 километров. Дешевая версия L6e оснащена двигателем мощностью 6 кВт и развивает максимальную скорость 45 км/ч.

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