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Секретный лайфхак: как охладить авто за секунды без кондиционера
Этот трюк с дверью авто вызвал бурю обсуждений в TikTok.
В жаркие летние дни раскаленный салон автомобиля может превратить поездку в настоящее испытание. Но существует малоизвестный трюк, позволяющий быстро охладить авто без расхода топлива.
Об этом сообщило издание Express.
Вместо того чтобы сразу включать кондиционер (увеличивающий расход топлива), нужно:
Откройте пассажирское окно полностью.
Оставить водительское окно закрытым.
Несколько раз открыть-закрыть водительскую дверь, создавая эффект «насоса».
Это вытолкнет горячий воздух наружу, заменив его свежим. Метод особенно полезен тем, кто хочет экономить топливо.
Этот лайфхак быстро набрал популярность в TikTok благодаря ролику @nathansbmwworkshop. Некоторые пользователи были поражены, ведь раньше полагали, что кондиционер — единственный вариант охлаждения авто. Остальные признались, что давно пользуются этим методом.
Напомним, в Украине водителей штрафуют из-за колес на автомобилях.