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ТСН в социальных сетях

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Секретный лайфхак: как охладить авто за секунды без кондиционера

Этот трюк с дверью авто вызвал бурю обсуждений в TikTok.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Лайфгак для водителей

Как быстро охладить автомобиль / © Pexels

В жаркие летние дни раскаленный салон автомобиля может превратить поездку в настоящее испытание. Но существует малоизвестный трюк, позволяющий быстро охладить авто без расхода топлива.

Об этом сообщило издание Express.

Вместо того чтобы сразу включать кондиционер (увеличивающий расход топлива), нужно:

  1. Откройте пассажирское окно полностью.

  2. Оставить водительское окно закрытым.

  3. Несколько раз открыть-закрыть водительскую дверь, создавая эффект «насоса».

Это вытолкнет горячий воздух наружу, заменив его свежим. Метод особенно полезен тем, кто хочет экономить топливо.

Этот лайфхак быстро набрал популярность в TikTok благодаря ролику @nathansbmwworkshop. Некоторые пользователи были поражены, ведь раньше полагали, что кондиционер — единственный вариант охлаждения авто. Остальные признались, что давно пользуются этим методом.

Напомним, в Украине водителей штрафуют из-за колес на автомобилях.

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