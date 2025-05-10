Секреты правильного управления "механикой": пять ошибок, которые делают почти все и которых следует избегать

Автомобиль / © pixabay.com

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Механическая трансмиссия остается достаточно распространенной в Украине, несмотря на популярность «автоматов». Владельцы автомобилей МКПП отмечают их надежность и экономичность.

В то же время, эксперты объяснили, что большинство водителей не умеют правильно обращаться со своей «механикой» и неосознанно сокращают срок службы своих автомобилей. В то же время, как пишет SUV News, выделяется пять типичных ошибок при эксплуатации трансмиссии.

Наиболее распространенной ошибкой называется привычка держать ногу на педали сцепления.

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«Этот рефлекс, сформированный еще в автошколе, приводит к постоянной нагрузке на выжимной подшипник, что значительно сокращает ресурс всего узла», — объясняет автомеханик.

Еще одна вредная привычка, которая разрушает вашу трансмиссию — удержание руки на рычаге переключения передач. Достаточно даже малой нагрузки, чтобы значительно повысить износ деталей КПП.

Также эксперты обращают внимание на такие распространенные ошибки, как резкое переключение передач и «бросание» сцепления.

«Такая манера подходит разве что для спортивных автомобилей, но никак не для обычных машин в городских условиях эксплуатации», — отмечает эксперт.

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Он добавил, что агрессивная манера езды приводит к некорректной работе механизмов и их ускоренному износу.

Также специалисты обращают внимание на такую ошибку, как неправильный выбор передачи. Многие водители пытаются трогаться со второй передачи или включать третью на скорости 20 км/ч, что перегружает и изнашивает как трансмиссию, так и двигатель. Механики советуют менять передачу при 3000-4000 оборотах.

Последняя ошибка водителей заключается в неправильном или отсутствующем обслуживании КПП. Механическая трансмиссия также требует замены смазки каждые 60 000 — 100 000 километров.

Дополнительно эксперты обращают внимание на недопустимость оставления автомобиля на передаче на стоянке.

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«Это создает дополнительную нагрузку на трансмиссию и делает невозможным дистанционный запуск двигателя», — предупреждают механики.

Вместо передачи специалисты советуют использовать стояночный тормоз. Делать это следует даже на ровных поверхностях.

Напомним, в Украине изменили правила замены водительских удостоверений.