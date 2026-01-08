- Дата публикации
Секреты зимнего вождения: что делать, чтобы избежать заноса и не вылететь в кювет
Эксперты объяснили, как безопасно проходить повороты на скользкой дороге во избежание ДТП.
Зимой для потери вождения достаточно неудачной комбинации двух-трех факторов: скорости, низкого сцепления с дорогой и даже незначительной ошибки водителя. Значительно легче предотвратить занос , чем пытаться выровнять уже начало крутить авто.
Об этом пишет AutoSwiat.
Почему машину заносит
В зависимости от типа привода и действий водителя потеря контроля выглядит по-разному:
Недостаточная поворачиваемость: передние колеса теряют сцепление, и автомобиль вместо поворота едет прямо или поворачивает значительно слабее, чем нужно, вылетая на внешнюю часть дороги.
Избыточная поворачиваемость (занос): задние колеса теряют сцепление и «обгоняют» передние, разворачивая авто носом внутрь поворота. Часто это заканчивается ударом об отбойнике или разворотом.
Эксперты отмечают: большинство водителей, которым удалось выйти из незапланированного заноса на дороге, обязаны этому не своему мастерству, а простому везению. Электронные системы стабилизации (ESC) помогают, но законы физики обмануть невозможно.
Золотое правило: тормозите К повороту
Самый главный совет – выбирать безопасную скорость еще на прямом участке.
«Помните: тормозить надо перед поворотом», — отмечают специалисты.
Входя в дугу, вы уже должны иметь ту скорость, с которой вы планируете пройти весь поворот. Любые попытки резко затормозить или ускориться на скользкой дуге могут привести к потере сцепления. Лучшая тактика – проходить поворот «на ровном газе» с постоянной скоростью.
Типичная ошибка: испуг и педаль газа
Одна из самых распространенных ошибок на современных авто с передним приводом – это реакция на страх.
Водитель входит в поворот, понимает, что едет слишком быстро, пугается и резко убирает ногу с педали газа.
Почему это небезопасно?
Резкий сброс газа приводит к перераспределению веса автомобиля вперед. Передняя ось загружается, а задняя разгружается и мгновенно теряет сцепление. Как следствие – машину разворачивает.
«Очень часто водитель, въехавший в поворот немного слишком быстро, выехал бы из него безопасно, если бы не испугался» — отмечают в Auto Świat.
Плавность – ключ к успеху
Сорвать колеса в скольжение можно не только тормозами, но и резким движением руля. На скользкой дороге все маневры должны быть максимально плавными.
Помните: скользящие колеса не управляют автомобилем. Если вам нужно объехать препятствие на льду или снегу, делайте это без резких рывков – только так протектор сможет «зацепиться» за покрытие.
Чек-лист для безопасного поворота:
Сбрасывайте скорость перед поворотом.
На дуге двигайтесь с неизменной скоростью.
Не тормозите в самом повороте без крайней необходимости.
Избегайте резких движений рулем.
Если почувствовали, что скорость слишком высока – не бросайте резко педаль газа (на переднем приводе), а старайтесь плавно скорректировать траекторию.
Напомним, как электромобили ведут себя на гололедице . Специалисты говорят, что зимой электрокары демонстрируют стабильное поведение на скользких дорогах и дарят водителю уверенность даже в мороз.