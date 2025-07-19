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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Секс в авто: какое наказание могут получить похотливые парочки

Сколько придется заплатить похотливым водителям за секс в авто в общественном месте.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Секс в машине: какой штраф

Секс в машине: какой штраф / © Pixabay

Романтические отношения, конечно же, дело личное. Кого страсть может накрыть в самых неожиданных местах. Например, секс в автомобиле — довольно интригующее занятие. Однако парочкам, застукавшим за сексом в автомобиле, стоит помнить, что попытка разнообразить свою сексуальную жизнь может закончиться штрафом, а иногда и админарестом.

Об этом пишет издание «Твоя машина».

Секс в общественных местах Украины является административным правонарушением. Поэтому, если ваш акт любви происходил на глазах у прохожих — вас могут обвинить в мелком хулиганстве. Полиция руководствуется статьей 173 Кодекса Украины об админправонарушениях. В лучшем случае — штраф от 51 до 117 гривен. В худшем — общественные работы, исправительные работы или арест на 15 суток.

По словам юристов, разница в квалификации будет зависеть от вашего намерения, умысла, обстановки и ситуации в целом.

Если вы решили заняться сексом в автомобиле среди бела дня в многолюдном месте — конечно, наказание будет более суровым.

Если вы поддались страсти на обочине, где-то в уютном местечке, но вас «застучал» полицейский — возможно, все обойдется даже устным предупреждением, которое не влечет никаких негативных для вас последствий.

Если же вас привлекли к уголовной ответственности, то, кроме судимости, вы также можете получить:

  • штраф (от 8500 до 17000 гривен);

  • арест (до 6 месяцев);

  • ограничение свободы (до 5 лет).

Ранее появился рейтинг самых удобных автомобилей для занятий сексом.

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Дата публикации
Количество просмотров
686
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