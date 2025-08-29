Семь фраз из объявлений о продаже авто, которые скрывают проблемы

Покупка автомобиля

Покупка б/у автомобиля в Интернете для украинцев стала обыденностью, но существуют и риски. Некоторые продавцы маскируют технические проблемы за красивыми словами.

Есть семь наиболее типичных фраз в объявлениях по продаже, которые должны насторожить. О них пишет «Твоя МАШИНА».

«Сел и поехал»

Кажется, что с машиной все хорошо, но часто так говорят, когда техническое состояние далеко от идеала. На практике бывает, что покупатель уезжает всего на несколько километров и останавливается с дымом под капотом.

«Во вложениях не нуждается»

Сергей, механик из Киева, более 15 лет занимающийся ремонтом ходовой, говорит: «Когда в объявлении пишут об отсутствии расходов, это почти всегда трюк. Любое авто после 150 тысяч километров нуждается во вложениях». На Auto.ria нередко встречаются объявления с такой формулировкой, даже если машина стоит всего 6–8 тысяч долларов (250–335 тысяч грн).

«Все подробности по телефону»

Это сигнал, что продавец скрывает технические нюансы. Если он не может описать состояние кузова или коробки прямо в тексте, есть причина сомневаться.

«Торг возле капота»

Автоподборщик Владимир из Житомира объясняет: «Если продавец готов сбрасывать цену еще до осмотра — он боится потерять покупателя. Значит, есть скрытые проблемы». Часто речь идет о кузовных дефектах или неисправной коробке.

«Проверка на любой СТО»

Хорошая идея, но только если вы сами выбираете сервис. Иначе продавец завезет на «свою» станцию, где дадут выгодное для него заключение.

«Не бита, не крашена»

Так пишут даже в случаях, когда авто уже красили частями. На Auto.ria встречаются такие предложения даже для машин после серьезных ДТП. Следует проверять толщиномером, иначе рискуете купить «конструктор».

«Автобизнесменов просьба не беспокоить»

Это уловка перекупщиков, которые не хотят общаться с коллегами. Если такое видите — готовьтесь к сложным торгам с опытным дельцом.

Совет прост: не ведитесь на красивые формулировки, требуйте сервисной истории, полный техосмотр и не торопитесь. Лучше потерять немного времени, чем потратить сотни тысяч гривен на проблемный автомобиль.

