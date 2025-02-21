Семь недорогих авто, которые могут прослужить на протяжении всей пенсии

Выбор одного из этих автомобилей обеспечит вам комфортную и безопасную пенсию без разрушения бюджета.
Если вы планируете выйти на пенсию в этом году или в ближайшие пять лет, вероятно, вам придется решить, оставить ли ваше текущее авто или стоит инвестировать в новое. Выбор должен быть не только экономически обоснованным, но и безопасным и надежным для вступающих в пенсионный период водителей старшего возраста.
Об этом пишет GOBankingRates.
Издание проверило рекомендации от авторитетных источников в автомобильной индустрии, чтобы определить, какие машины являются лучшими для пенсионеров и почему.
Вот список из семи автомобилей, которые прослужат долго и не разорят бюджет.
Honda CR-V
Стартовая цена: 31 450 дол.
Honda CR-V получила статус "Лучший выбор безопасности" среди малых внедорожников в рейтинге IIHS-HLDI 2024 года. Основные функции безопасности – надежные фары, система защиты при фронтальных ударах и прекрасные напоминания об использовании ремней безопасности.
Малые внедорожники, такие как Honda CR-V, очень популярны среди пенсионеров из-за легкости входа и выхода благодаря высоким сиденьям и большим дверям. Хотя некоторые могут считать, что CR-V не так увлекательна по сравнению с другими моделями, для пенсионеров это идеальный выбор с точки зрения пространства и экономии горючего.
Subaru Forester
Стартовая цена: 28 190 дол.
Subaru Forester также является малым внедорожником, удобным для пенсионеров благодаря высоким сиденьям и комфортному доступу. Кроме того, Subaru предлагает программу Subaru Mobility Assist, покрывающую до 1000 дол. модификации для удобства водителей с ограниченными возможностями.
Этот автомобиль имеет много места для багажа, поддерживающие сиденья и полный привод, что делает его безопасным в плохих погодных условиях. Для ищущих более доступную версию модели 2019-2023 годов будут стоить от 17 000 до 32 000 долл., согласно данным Kelley Blue Book.
Kia Soul
Стартовая цена: 21 665 дол.
Владельцы Kia Soul имеют средний возраст около 60 лет, хотя снаружи этот автомобиль может показаться ориентированным на молодежь. Kia Soul отличается просторным салоном и удобными сиденьями. Благодаря повышенной высоте пенсионеры легко могут садиться и выходить из автомобиля.
Если стартовая цена кажется высокой, можно обратить внимание на б/у модели 2018-2019 годов, цены на которые колеблются между 11 000 и 13 000 дол.
Honda Accord
Стартовая цена: 29 390 дол.
Для тех, кто ищет среднеразмерный седан, Honda Accord станет отличным выбором. Автомобиль обеспечивает комфорт, простор и легкий доступ. Известная своей экономичностью, Accord обеспечивает 16 км на литр горючего на шоссе и 12 км в городском цикле.
Hyundai Palisade
Стартовая цена: 39 000 дол.
Hyundai Palisade является большим внедорожником, заслужившим признание как "Лучший выбор безопасности". Этот автомобиль имеет ряд премиум-функций, таких как автоматическое экстренное торможение и обнаружение пешеходов. Также есть удобные сиденья с массажем для водителя и легкость входа/выхода.
Toyota Camry
Стартовая цена: 27 515 дол.
Toyota Camry – это комфортный, надежный и доступный среднеразмерный автомобиль, идеально подходящий для пенсионеров. Он оснащен технологиями безопасности Toyota Safety Sense 2.5+, такими как система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов и автоматическое переключение дальнего света.
Hyundai IONIQ 5
Стартовая цена: 42 985 дол.
Для пенсионеров, желающих перейти на электрический транспорт, Hyundai IONIQ 5 является отличным выбором. Этот малый внедорожник с невероятными показателями безопасности и быстрой зарядкой станет надежным партнером для водителей, ищущих экологически чистый автомобиль.
К слову, ранее сообщалось о топе подержанных импортных авто в возрасте до 5 лет, которые чаще всего покупали украинцы в январе 2025 года.
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