Семь ошибок водителей осенью, которые могут обернуться дорогостоящим ремонтом автомобиля

Ошибки водителей осенью: что может привести к дорогостоящему ремонту / © pixabay.com

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С наступлением осенних холодов автомобиль требует особого внимания. Дожди, влага, резкие перепады температуры и сокращение продолжительности светового дня не только затрудняют поездки, но и могут выявить проблемы, которые летом оставались незаметными.

Об этом сообщило издание Oboz.ua.

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Существует семь распространенных ошибок, которых водителям следует избегать осенью, чтобы не столкнуться с неисправностями и дорогостоящим ремонтом.

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Не проверять аккумулятор

Одной из первых проблем после наступления холодов может стать слабый аккумулятор. Если аккумулятор уже изношен или плохо держит заряд, понижение температуры может привести к тому, что однажды утром двигатель просто не запустится.

Перед наступлением холодов следует проверить состояние аккумулятора и уровень его заряда, а также убедиться в отсутствии утечек тока.

Продолжать ездить на изношенных летних шинах

Попытка использовать старые летние шины до последнего осенью может быть опасной. На мокром асфальте из-за изношенного протектора возрастает риск потери сцепления с дорогой и аквапланирования.

Если заменить шины сразу нет возможности, водителям рекомендуют избегать резких маневров и соблюдать большую дистанцию.

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Откладывать замену стеклоочистителей

Изношенные щетки стеклоочистителей часто оставляют на лобовом стекле полосы и разводы. Во время осенних дождей и туманов это может существенно ухудшить обзор.

Поэтому перед началом сезона следует не только заменить старые щетки, но и проверить исправность всего механизма стеклоочистителей.

Не проверять тормозную жидкость

Со временем тормозная жидкость впитывает влагу, из-за чего температура её кипения снижается. При интенсивном торможении это может негативно сказаться на работе тормозной системы.

Проверить состояние жидкости можно с помощью специального тестера. Плановую замену рекомендуется проводить примерно раз в два года.

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Оставлять летний омыватель до наступления морозов

Даже одно холодное осеннее утро может вызвать проблемы, если в бачке останется вода или жидкость, не рассчитанная на низкие температуры. При замерзании она может повредить бачок, насос или форсунки.

Поэтому переходить на межсезонный или зимний омыватель лучше заранее, не дожидаясь сильных морозов.

Не проверять фары

Осенью темнеет всё раньше, а значит, исправность освещения становится особенно важной. Неисправные или неправильно отрегулированные фары ухудшают видимость дороги, а также могут ослеплять водителей встречных автомобилей.

Перед наступлением холодов следует проверить все наружные световые приборы и, при необходимости, отрегулировать фары.

Не следует игнорировать влагу в электрических разъемах

Осенняя сырость может привести к попаданию влаги в электрические соединения автомобиля. Особенно уязвимыми могут оказаться старые машины и автомобили, которые ранее ремонтировались после повреждений.

Сначала окисление контактов иногда проявляется лишь единичными сбоями в работе электроники. Однако со временем оно может привести к более серьёзным неисправностям, в частности к проблемам с электронными блоками или нестабильной работе двигателя. Если появились признаки попадания влаги, контакты следует очистить, а соединения защитить соответствующим водоотталкивающим средством.

Напомним, ранее водителям посоветовали использовать разбавленный уксус для очистки лобового стекла осенью. Это доступное средство помогает избавиться от загрязнений, которые могут усиливать опасные блики от солнца.

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