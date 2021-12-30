Семья гонщиков на протяжении 65 лет собирала коллекцию уникальных автомобилей

Среди всех автомобилей можно найти уникальные машины, которые увидеть очень тяжело.

Совершенно уникальная коллекция автомобилей, которую собирали – аж 65 лет. Семья гонщиков Мулачек из Техаса — имеет десятки фантастических машин, большинство из которых 99% людей — видели разве что на фото и архивном видео.

Что интересного в коллекции, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Первым автомобилем стал AC Bristol, который в 1957 году старший Мулачек приобрел прямо на заводе. Каждый раз после рождения детей мужчина был вынужден продавать любимую машину. Но он всегда выкупал ее обратно.

Фишка коллекции – автомобили Мулачек не припадают пылью, а до сих пор активно гоняют. Каждый из семьи в любой момент может взять любое авто из коллекции – и погнать на нем, например, на трек.

Мужчина рассказывает, что очень любит автомобили, поэтому их не закрыл где-то в сарае, а постоянно эксплуатирует, ведь именно для этого их и создают. Автомобиль должен не только радовать глаз, но и дарить эмоции.

Когда рассматриваешь коллекцию Мулачеков, сразу понимаешь – здесь очень любят Ford Mustang, разные модели Shelby и AC Cobra.

Однако здесь можно увидеть и автомобильную манюню – BMW Isetta. По словам владельца – для него это особый автомобиль, который не раз его выручал.

А дальше еще интереснее – Peugeot 402, 1938 года. Только посмотрите на этого красавца, на его формы, плавные линии, просто невозможно оторваться. Но это не обычная версия этой модели, а очень редкая – Darl'mat Pourtout Coupe. Таких в хорошем состоянии осталось всего несколько экземпляров, поэтому увидеть этот автомобиль, да еще и посидеть в нем – настоящее чудо.

Впрочем, на каждый день члены большой семьи выбирают Shelby. Самая популярная – Shelby GT-500. Эти автомобили практичны, дешевы в обслуживании, а еще – именно на них Мулачеки до сих пор участвуют в гонках.

Напомним, в США была найдена эксклюзивная коллекция с сотнями редких Ford Mustang и Shelby Cobra.