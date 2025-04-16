Сервисные центры МВД изменили правила: что может стать основанием для отказа в предоставлении услуг

Сервисные центры МВД ввели новые правила записи граждан на получение услуг

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В Украине недавно была введена новая система электронной очереди на посещение Сервисных центров МВД. Это позволило полностью автоматизировать процесс и сделать его прозрачным и удобным. Но вместе с комфортными изменениями теперь автовладельцев обязали более ответственно относиться к заказу услуг в сервисных центрах.

Об этом сообщает GSMinfo.

Наряду с новой системой Е-записи появились новые правила и ограничения для водителей. В частности, владельцам транспортных средств ограничили количество визитов в сервисные центры до четырех раз в месяц. Но это касается только физических лиц.

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Вместо этого юрлица могут обращаться за получением услуг до 4 или даже 6 раз в день. При этом система самостоятельно отслеживает количество обращений и обновляет данные физлиц ежемесячно, а юридические лица ежедневно.

В то же время запись на получение определенной услуги теперь доступна за 21 день до даты визита, но если в течение времени ожидания планы водителя изменятся, ему придется сообщить об этом СЦ МВД и отменить запись.

Если проигнорировать это требование и просто не явиться в назначенное время в сервисный центр без предупреждения четыре раза, система просто заблокирует такого пользователя, чтобы он больше не мог заранее записываться в электронную очередь.

Заблокированным пользователям Е-очереди придется записываться на получение услуги исключительно через терминалы непосредственно в помещении СЦ. Это значит, что они смогут записаться только в формате сегодня на сегодня».

Напомним, в Украине от 25 марта все сервисные центры МВД начали работать по новой системе управления очередью, полностью исключающей ручное вмешательство и минимизирующей коррупционные риски.