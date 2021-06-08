Сеть поразило видео, как автопилот Tesla сошел с ума от грузовика с неработающими светофорами

Вот еще одно подтверждение того, что систему надо совершенствовать.

Уже известно, что автопилот Tesla не всегда распознает препятствия на своем пути, как следует.

Вот и на этот раз соответствующая система электрокара Tesla Model 3 показала себя не с лучшей стороны. Так, владелец автомобиля столкнулся с тем, что автопилот его транспортного средства начал на своем пути обнаруживать бесконечное количество светофоров, которых на самом деле было всего три.

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Видеоролик демонстрирует, что Tesla Model 3 ехала за грузовиком, который перевозил неработающие светофоры. В итоге это выглядело как довольно забавный сбой системы, но подтвердило, насколько сложно подготовить автономные системы вождения к невероятному количеству случаев, с которыми они могут столкнуться в реальном мире.

Соответствующее видео было опубликовано в сообщества Tesla на Reddit.

Позже появилась расширенная версия этого ролика.

That's not a Tesla beta tester and the truck in front literally is carrying powered off traffic lights which is an edge case so rare that's why we are laughing — @elonmusk pic.twitter.com/bvGjkhXxoE — K10✨ (@Kristennetten) June 3, 2021

Неспособность Tesla понять, что светофоры перевозились на автомобиле и не были рабочими, является явным признаком того, что Tesla не готова к полностью беспилотному движению, независимо от того, сколько раз об этом говорил генеральный директор Илон Маск.

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