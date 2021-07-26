Сеть поразило видео, как электромобиль Tesla путает Месяц со светофором: видео

Из-за этого машина начинает сбрасывать скорость.

Уже всем, вероятно, известно, что электрокары Tesla иногда способны удивить своих владельцев.

Так, собственно, произошло и недавно. В Сети появилось видео, как автопилот автомобиля Илона Маска путает Луну со светофором и из-за этого постепенно начинает сбрасывать скорость.

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Соответствующий ролик, который уже собрал более 900 тысяч просмотров и почти 600 комментариев, выложил на своей странице в Twitter владелец автомобиля Tesla Джордан Нельсон. Водитель опубликовал видео, на котором четко видно, что во время света Луны автомобиль начинает тормозить.

"Илон Маск, возможно вы захотите, чтобы ваша команда обратила внимание на Луну, который обманывает систему автопилота. Автомобиль считает, что Луна — это желтый светофор, и хочет уменьшить скорость", — отметил Нельсон.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD — Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

Ранее рассказывалось о том. что Tesla попала под шквал критики из-за тестирования обновленной версии автопилота.

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