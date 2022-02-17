Сеть разорвало видео, как россиянин катается на автомобиле из "ледникового периода"

Хотел пошутить, а в результате потерял деньги.

Мужчина из Красноярска решил поиграть на нервах полицейских и катался на полностью обмерзшей машине.

Автомобиль был настолько заморожен, что больше походил на кубик льда, чем на машину. Соответствующее видео выложили на Youtube-канале "РИА НОВОСТИ".

Водитель каким-то образом удалось залезть в авто и даже проехать несколько улиц, пока его не остановили сотрудники полиции. Им он сообщил, что заморозил автомобиль специально для эксперимента и как раз сейчас двигается к СТО для того, чтобы отогреть его.

Конечно, правоохранители не оценили шутку, так что не долго думая, они оштрафовали водителя, вызвали эвакуатор и забрали автомобиль на штрафную площадку, поэтому эта поездка обошлась мужчине довольно недешево.

Если разобраться, то становится понятно, что вождение на таком авто очень опасно, ведь водитель наблюдал за трафиком через маленькое окошко и мог спокойно не заметить пешехода или другое авто.

Напомним, что недавно в Нидерландах во время тестирования вдребезги разбили редкий Ferrari стоимостью три миллиона долларов.