Сеть разорвало видео, как россиянин заряжает электромобиль из окна 19 этажа

Процесс соединен несколькими удлинителями.

Весьма необычным способом решил заряжать свой электромобиль Nissan Leaf житель Краснодара.

Ответное видео появилось в Telegram-канале Last channel.

Автор ролика сначала показывает электрокар, а затем следует за проводом, поднимая камеру все выше, и наконец наводит ее на балкон 19 этажа. Именно туда тянется шнур, который соединили несколькими удлинителями.

Если принять высоту этажа многоэтажной панели за средние 2,7 метра, то получится, что общая длина кабеля должна составлять не менее 55 метров: необходимо также учесть расстояние от дома до паркоместа.

К моменту публикации новости это видео уже собрало более 45 тысяч просмотров.

Отметим, от обычной питающей сети напряжением 220 Вольт аккумулятор Nissan Leaf заряжается примерно за восемь часов. В 2016 модельном году хэтчбек увеличил емкость батареи на четверть – от 24 до 30 киловатт-часов, что обеспечило увеличение запаса хода до максимальных 250 километров по циклу NEDC. Емкость аккумулятора актуального Leaf достигает 62 киловатт-часов, однако на кадрах явно модель первого поколения.

Добавим, что Nissan Leaf является самым популярным электромобилем в Украине. Именно он по итогам ноября 2021 года снова возглавил список наиболее востребованных "зеленых" машин на нашем рынке.