Сеть разрывает видео, как электромобили Tesla устраивают яркое световое шоу под "Щедриком"

На этот раз электромобили Илона Маска радуют своих фанов под украинскую новогоднюю песню.

Компания Tesla, как всегда, отметилась нестандартным поздравлением с новогодними праздниками. Каждому украинцу такое видео "согреет сердце".

Маркетологи компании записали видео со световым шоу и выложили в Интернет. На Youtube-канале Tesla, видеоролик за 3 дня набрал более 600 тысяч просмотров.

На видео можно увидеть, как 4 автомобиля Tesla синхронно подмигивают фарами в такт музыке. Самое интересное, что за мелодию выбрали всемирно известную украинскую песню "Щедрик".

Это шоу получило название S3XY Light Show, но не просто так. Первые четыре буквы – это аббревиатура, указывающая на модели Tesla, задействованные в видео:

Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model X

Tesla Model Y

В таком же порядке автомобили разместили и на видео. Видео стало очень популярным, ведь у многих людей именно "Щедрик" ассоциируется с праздниками и Новым годом. В компании каждый год пытаются удивить своих фанатов на праздники и в этом году сюрприз очень приятен.

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