Сеть шокировало видео, как грузовик толкает боком Volkswagen Polo на шоссе

Наверное, его водитель не видел перед собой автомобиль.

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как грузовик на шоссе толкает боком Volkswagen Polo.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Об этом инциденте известно немного, но почему-то Polo оказался боком перед грузовиком. Непонятно, как это произошло, но вполне возможно, что два транспортных средства врезались, из-за чего Volkswagen развернулся и оказался в неустойчивом положении.

Похоже, что водитель грузовика не знал о бедственном положении автомобиля под ним и продолжал движение. Возможно, что он не видел застрявшего Polo, но должен был увидеть и услышать начальный удар или скрип шин и гудок.

Впереди грузовика ехала семья, которая заметила, что происходит. Они махали и кричали водителю, что привлекло его внимание и он остановился.

Видео заканчивается через несколько секунд, и неизвестно, все ли хорошо с пассажирами Volkswagen. Хотя кажется, что автомобиль находится в хорошем состоянии, поэтому, вероятно, внутри него никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Львовской области военный грузовик разбил Volkswagen.

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