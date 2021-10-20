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Сеть шокировало видео, как грузовик толкает боком Volkswagen Polo на шоссе

Сеть шокировало видео, как грузовик толкает боком Volkswagen Polo на шоссе

Сеть шокировало видео, как грузовик толкает боком Volkswagen Polo на шоссе

reddit

Наверное, его водитель не видел перед собой автомобиль.

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как грузовик на шоссе толкает боком Volkswagen Polo.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Об этом инциденте известно немного, но почему-то Polo оказался боком перед грузовиком. Непонятно, как это произошло, но вполне возможно, что два транспортных средства врезались, из-за чего Volkswagen развернулся и оказался в неустойчивом положении.

Похоже, что водитель грузовика не знал о бедственном положении автомобиля под ним и продолжал движение. Возможно, что он не видел застрявшего Polo, но должен был увидеть и услышать начальный удар или скрип шин и гудок.

Впереди грузовика ехала семья, которая заметила, что происходит. Они махали и кричали водителю, что привлекло его внимание и он остановился.

Видео заканчивается через несколько секунд, и неизвестно, все ли хорошо с пассажирами Volkswagen. Хотя кажется, что автомобиль находится в хорошем состоянии, поэтому, вероятно, внутри него никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Львовской области военный грузовик разбил Volkswagen.

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