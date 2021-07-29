Сеть всколыхнуло видео, как бесстрашный водитель едет на Tesla по затопленной улице

Сеть всколыхнуло видео, как бесстрашный водитель едет на Tesla по затопленной улице

Последствия этого могут быть очень разными.

Как известно, электрокары не сильно "любят" ездить, если на улице идет дождь. А если это и еще затопленная дорога, то лучше вообще забыть о существовании такого вида транспорта.

Впрочем, по информации Carscoops, это не для отчаянного китайского водителя Tesla Model 3, который решил испытать свой электромобиль в подобную погоду.

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В одном из видеороликов, снятых изнутри Tesla Model 3, можно увидеть водителя, который пробирается через глубокую воду, игнорируя все возможные опасности, включая угрозу собственной жизни. Ведь электрический ток и вода — убийственное сочетание для человека.

Во время просмотра видео можно увидеть, как вода даже достигает оконной линии электрокара. Несмотря на то, что все закончилось хорошо, неизвестно, какие последствия будет иметь этот автомобиль в будущем.

Отметим, что это видео собрало 1,5 млн просмотров, 380 тысяч предпочтений и почти 200 комментариев.

Another Tesla seen from inside wading on a flooded highway in China. Not recommended but works. @elonmusk pic.twitter.com/EGnIrQKynK — Ray4Tesla⚡️☀️ (@ ray4tesla) July 25, 2021

Ранее исполнительный директор Tesla Илон Маск сообщал о возможности Model S непродолжительное время "плавать" в лужах и кажется, что Model 3 так же хорошо оснащена для работы в глубоких водах.

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