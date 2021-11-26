Сеть всколыхнуло видео, как медвежонок оторвал дверь Lamborghini, чтобы добраться до яблока

И у него это вышло.

В Сети появилось видео, как медвежонок необычным способом пытается добраться до яблока.

Соответствующую публикацию разместил в соцсети шейх Хумайда Абдулла Альбукаиш. Судя по другим публикациям автора, он любит дорогие автомобили и имеет целый домашний зоопарк с хищными животными.

Так, на видео можно увидеть, как медвежонок пытается залезть внутрь суперкара Lamborghini Huracan, чтобы забрать яблоко, которое держит мужчина. Из-за слишком большого веса животного, двери "итальянца" не выдерживают и отрываются.

Впрочем, соответствующее видео выглядит постановочно. В начале видно, что зазор между дверцей и кузовом слишком велик, словно дверца до конца не закрыта. Но после того, как дверь отпала, можно увидеть аккуратно отсоединенный разъем электропроводки. Кто хотя бы раз самостоятельно снимал дверцу с авто, понимает, что случайно или просто силой так аккуратно отсоединить проводку не получится.

Отметим, что это видео уже собрало почти 94 тысячи предпочтений.

Ранее рассказывалось о том, что водитель Lamborghini перепутал педали и заехал на суперкаре в озеро.