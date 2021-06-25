Сеть всколыхнуло видео, как молотком разбивают центральный экран Tesla во время движения

Сеть всколыхнуло видео, как молотком разбивают центральный экран Tesla во время движения

Фанатам марки Илона Маска лучше на это не смотреть.

Как известно, центральный экран электрокара Tesla выполняет чуть ли не самую важную функцию в автомобиле.

Так, автор YouTube-канала TechRax решил провести эксперимент, чтобы выяснить, каким образом будет функционировать электрокар Tesla Model 3, если его экран разбить молотком.

Водитель на ходу проводит серию ударов молотком по экрану. Сначала мужчина слегка бьет монитор, затем вполсилы, а под конец уже прилагает максимальное усилие. В конце концов водитель полностью сокрушает тачскрин и вынимает стеклянную часть из держателя. Он даже отсоединил кабель, который был подключен к экрану.

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Как на все это реагирует электрокар? Автомобиль продолжает двигаться и не имеет никаких проблем, а на телефоне владельца дублируется часть информации об электрокаре и статистика показывает нормальную работу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь дисплей в салоне автомобиля — это только монитор, работа или выход из строя которого никоим образом не влияет на работоспособность управляющего компьютера.

Стоит отметить, что многие пользователи негативно отреагировали на эти действия блогера.

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