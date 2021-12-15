Сеть всколыхнуло видео, как Tesla на автопилоте двигается по дороге с собакой за рулем

Пользователи возмущены этим поступком.

Довольно странный и одновременно опасный инцидент удалось зафиксировать очевидцам с электромобилем Tesla.

О нем сообщает Electrek.

Так, в Сети появилось очередное видео с электрокаром Tesla на автопилоте, что повлекло за собой волну возмущения среди пользователей. На видео, снятом в штате Техас, Model X 2017 года выпуска движется по дороге без человека за рулем: на месте водителя сидит собака.

По информации Electrek, ролик был снят TikTok-блогером Блейком Мессиком и вполне может быть постановочным, однако это не отменяет риска, которым подверглись окружающие и сама собака. Кроме собаки, в автомобиле никого не видно: боковые окна закрыты, и на втором ряду очень темно, чтобы что-нибудь рассмотреть. Вполне возможно, что в салоне вообще не было людей.

"Я просмотрел видео множество раз и так и не смог рассмотреть кого-то еще в машине. Но у меня есть ощущение, что это мог быть розыгрыш", – прокомментировал видео Мессик.

В общем, кто бы ни был автором проделки, он может понести серьезное наказание за опасное вождение, предусмотренное законодательством Техаса. Кроме этого, его действия могут подпасть под закон о "жестоком обращении при перевозке животного".

Читайте также:

Mercedes-Benz первый в мире получил разрешение на использование автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования

Эксперты проверили работу автопилота в семи автомобилях: самый высокий балл получила только одна модель

Обмануть автопилот Tesla больше не получится: какие нововведения ввели в компании