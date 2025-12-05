Шиномонтаж может стать ловушкой: какие ошибки способны уничтожить управляемость авто

Шины / © Pixabay

Неправильно установленные шины влияют не только на комфорт, но и на безопасность управления. Многие водители и даже мастера допускают критическую ошибку: новые или менее изношенные шины ставят спереди, а старые оставляют сзади.

Об этом пишет «Твоя машина».

Эксперт по безопасности движения Андрей Мельник подчеркивает, что это повышает риск заноса: «Передняя ось держит вес двигателя, поэтому стабильность машины зависит от задних колес. Новые или менее изношенные шины должны быть позади».

Ошибка при монтаже может стоить управления, особенно если шины имеют сложный рисунок протектора.

Направленные шины: Имеют рисунок в виде елки и стрелку, четко показывающую направление вращения. Установка «напротив» уменьшает сцепление, особенно под дождем, несмотря на ошибочные убеждения, что так машина будет тормозить быстрее.

Асимметричные шины: Имеют отметки «inside» (внутренняя) и «outside» (наружная) — путать бока категорически нельзя.

Чтобы проверить, правильно ли все установлено, встаньте перед автомобилем. Если рисунок протектора направлен вниз — все хорошо. Сзади он должен идти вверх в направлении арок. Если наоборот — шины стоят неправильно.

Советы после сервиса

После шиномонтажа обязательно проверьте давление и балансировку. Неравномерное давление приводит к повышенному расходу горючего и неравномерному износу резины.

Если после выезда с сервиса руль начал дрожать — это может быть следствием ошибки при балансировке. В таком случае нужно немедленно вернуться на проверку. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют перед началом работы сфотографировать шины и просить мастера показать маркировку.

