Шпионы "поймали" на испытаниях новое поколение Renault Kadjar: фото экстерьера и интерьера

Автомобиль будет иметь много общего с Megane E-Tech.

Renault Kadjar следующего поколения заметили на испытаниях. Шпионам удалось сфотографировать внешний вид и даже салон модели.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый французский внедорожник получит еще более спортивный общий вид по сравнению с предшественником, и это удалось, в частности, из-за более коротких свесов.

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Передняя часть получит смелый дизайн со светодиодными фарами, установленными высоко в панели, как у Megane E-Tech. Ожидается, что Kadjar позаимствует больше элементов дизайна у этого электрокара, хотя они могут быть немного смягчены для кроссовера.

Внутри автомобиля еще много камуфляжа, но видно, что на там будет два экрана. Цифровую панель приборов будет сопровождать вертикальный дисплей для информационно-развлекательной системы.

motor1.com

Вполне вероятно, что так будут выглядеть самые высокие комплектации, а более дешевые версии могут получить меньший девятидюймовый центральный дисплей с более низким разрешением. Кроме того, этот прототип имел шестиступенчатую механическую коробку передач.

Дата выхода нового Kadjar пока не объявлена, но его дебют может состояться до конца года или в начале следующего года. Продажи в Европе должны начаться в первом или втором квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Renault представила новую версию своего бюджетного городского автомобиля.

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